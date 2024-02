Musica. Parte domani “La Città della Musica”: si apre col pianista Paolo Manfredi

Paolo Manfredi

Con il concerto del celebre pianista cosentino Paolo Manfredi, domani, domenica 25 febbraio, alle 19, presso la sala concerti del Centro Studi Musicali “G. Verdi” di Corigliano Rossano, inizierà la XIX edizione de “La Città della Musica”. Sono 19 le edizioni e 349 i concerti, un vero record, unico nel territorio.

La kermesse - come da tradizione - proporrà concerti di musica classica e jazz, solisti, gruppi e orchestre provenienti da tutta Europa. La stagione concertistica si svolgerà oltre che nella storica sala i del Centro Studi Musicali, prevalentemente nei due centri storici della nostra Città valorizzando le bellezze architettoniche e paesaggistiche.

Come ogni anno si terranno i concerti in “Azienda” e nei “luoghi di lavoro” coinvolgendo così i numerosi partener che da più anni sostengono fattivamente la manifestazione.

La direzione artistica è affidata come da più tempo alla pianista Teresa Campana che ha realizzato un cartellone con 25 concerti per tutto il 2024. Anche per questa edizione il Centro Studi Musicali “G. Verdi” proporrà i concerti con ingresso gratuito.

L’intero cartellone è sostenuto dal Comune di Corigliano-Rossano e dai numerosi partner privati che da molti anni contribuiscono alla realizzazione della kermesse musicale.

L’ARTISTA

Paolo Manfredi si diploma in pianoforte nel 1995 all’età di diciannove anni con il massimo dei voti presso il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza sotto la guida del M° Antonella Barbarossa. Sin dagli anni della formazione inizia parallelamente un percorso di perfezionamento pianistico con il M° Lethea Cifarelli.

Subito dopo il Diploma di pianoforte, frequenta dal 1996 al 1999 la Sommer Akkademie presso il Mozarteum di Salisburgo nella classe del M° Sergio Perticaroli. Di notevole importanza anche gli anni di studio con il M° Francois Joel Thiollier e con il M° Cristiano Burato nei corsi annuali di perfezionamento a Brindisi.

Attualmente docente di pianoforte principale presso il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza, ha insegnato anche presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, il Conservatorio “A. Corelli” di Messina e l’Istituto Musicale Pareggiato “Tchaikovsky” di Nocera Terinese.

Sin da piccolo si afferma in numerosissimi Concorsi Pianistici Nazionali e Internazionali grazie ai quali ha iniziato un’intensa attività concertistica da solista, con orchestre e musica da camera, per importanti Festival e Stagioni Concertistiche.

Fra le più importanti stagioni che hanno ospitato i suoi concerti (oltre 200 recitals), possiamo segnalare: Società dei Concerti di Milano, Serate Musicali e Stagione Scopricoop di Milano, International Neckar-musikfestival di Nekargemund in Germania, 19° Festival“Heidelberg Klavierwoche” presso il Deutsch-amerikanisches Institut di Heidelberg (Germania), “Istituto F. Liszt” di Bologna, “Pianorama Festival” di Firenze, Teatro Nuovo di Spoleto, Teatro Rendano di Cosenza, Associazione Dioniso – Savona, Fondazione “W. Walton” di Ischia, Società dei Concerti di Ravello, Associazione Quintieri – Cosenza, Villa Torlonia, Teatro Marcello e Sala Baldini a Roma, Palazzo Pisani e Palazzo Flangini – Venezia, “Amici della Musica” di Catanzaro, “Società Beethoven” A.C.A.M. di Crotone, “Festival Pianistico di San Lorenzo” – Salerno, Associazione “O. Stillo” – Paola, Stagione Concertista dell’Università della Calabria - Rende, “Solisti Aquilani” – L’Aquila, “Corale Margheritana” – Cortona etc.

Il suo repertorio spazia da Bach a Berio con particolare attenzione al periodo romantico e comprende programmi monografici incentrati sulle figure di compositori quali Beethoven, Chopin, Schumann, Brahms, Liszt, Skryabin, Rachmaninov.

Ha collaborato inoltre con diversi musicisti di chiara fama in varie formazioni cameristiche. È fondatore (2010) e Direttore Artistico da 10 edizioni, del prestigioso Concorso Pianistico Internazionale “Luciano Luciani” che si svolge a Cosenza. Abitualmente invitato nelle giurie di Concorsi pianistici Nazionali e Internazionali, è inoltre laureato in DAMS presso l’Università degli studi della Calabria con il massimo dei voti e la lode (2003).