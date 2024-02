Donna aggredita dal suo rottweiler: la salva il vicino, lei finisce in ospedale

Una donna 30enne di Crotone - infermiera del Pronto Soccorso della città - è stata aggredita dal suo cane, un rottweiler, mentre era nel giardino della sua abitazione. E' stato il vicino di casa che, sentendo le urla, è riuscito a salvarla allontanando l'animale, rischiando non poco anch'egli.

La malcapitata è stata subito condotta al nosocomio cittadino in codice rosso e sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza per le ferite riportate, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Ancora da accertare le cause che hanno portato il cane ad aggradire la propria padrona.