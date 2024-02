Vasto in incendio nel campo rom di Lamezia, disagi per residenti e pazienti dell’ospedale

Un vasto incendio si è sviluppato, nella tarda serata di ieri, nel campo nomadi di Lamezia Terme, in prossimità dell’ospedale cittadino. È quest’ultimo l’ennesimo rogo che ha interessato contrada Scordovillo e che sta interessando delle cataste di rifiuti di vario genere - tra cui materiale plastico, gomme, carcasse di elettrodomestici, bottiglie di gpl etc. - provocando colonne di fumo intenso con enormi disagi per quanti abitano a ridosso del campo rom ed ai pazienti ricoverati nel nosocomio “Giovanni Paolo II”.

L’incendio è stato messo sotto controllo dal tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento della città della Piana. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni a persone.