Morano. Nonna Antonia spegne 103 candeline, Comune: “scuola di vita per la comunità”

Maria Antonia Ferraro

Spegne altre tre candeline dopo le cento accese sulla torta il 25 febbraio del 2021 (QUI) nonna Maria Antonia Ferraro, che ieri ha quindi raggiunto il traguardo dei 103 anni di età.

“Un traguardo straordinario e importante. Che testimonia la forza e la resilienza della persona, ma anche la bellezza e la ricchezza di una vita affrontata con saggezza e grazia” affermano Nicolò De Bartolo e Mario Donadio, rispettivamente sindaco e presidente del Consiglio Comunale di Morano Calabro, paese natio di nonna Antonia.

“La longevità – aggiungono i due amministratori pubblici - può essere un esempio unico, un faro luminoso per tutti noi, solo se - come in questo e in altri casi di centenari residenti nel nostro salutare borgo - insegna ad approcciare l’esistenza con coraggio, determinazione e tanta gratitudine”.

“Le sue esperienze, i suoi racconti proposti con umiltà e garbo, sono un tesoro prezioso che arricchisce e guida chiunque abbia voglia di imparare alla scuola della vita. Di più, i suoi valori, la sua gentilezza sono fonte inesauribile di ispirazione” evidenziano acnora.

L’amministrazione pubblica ha quindi voluto esprimere riconoscenza per tutto ciò che la signora Ferraro ha dato e continua a dare, in primis ai suoi familiari che l’accudiscono (tre figlie, otto nipoti, quattordici pronipoti e quattro trisnipoti), e, seppur indirettamente, a tutta la comunità moranese.

“Auguriamo che i suoi giorni siano colmi di gioia e amore, e che i prossimi anni, che vogliamo festeggiare insieme, trascorrano nella serenità e in piena armonia”, concludono De Bartolo e Donadio.