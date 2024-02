La Dea Bendata torna in Calabria. Gioca un euro, vince una vitalizio per 20anni

È bastato un solo euro per assicurarsi più serenità per gran parte dei prossimi anni. Il fortunato è un giocatore di Catanzaro che “investendo” la modica cifra sul concorso Win For Life Classico, ha centrato la combinazione di dieci numeri vincenti, cioè 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 20 e numerone 16.

In parole povere, la fortuna ha voluto che grazie a quest’euro incasserà da oggi e per ben vent’anni una rendita di tremila euro al mese.

Il tagliando vincente (valevole per il concorso n. 925) è stato giocato nel punto vendita Sisal Tabacchi di viale degli Angioini del capoluogo di regione. Quest’ultimo è il 470mo vitalizio assegnato a livello nazionale dalla Sisal.