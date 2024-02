Diamante, conferita la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato

Diamante ha conferito oggi la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato. L'onorificenza è stata consegnata al Capo delle forze dell'ordine Vittorio Pisani nel corso della cerimonia tenutasi presso l'Istituto di Istruzione Superiore. Nelle motivazioni della deliberazione del Consiglio Comunale, lette dal Sindaco Ernesto Magorno, si legge: "Alla Polizia di Stato, con l'intento di esprimere la riconoscenza della Città di Diamante, a testimonianza dell'encomiabile dedizione, dell'altruismo e dell'alto senso del dovere dimostrato dagli uomini e delle donne in tutte le sue articolazioni e specialità, nei servizi istituzionali resi e in tutte le attività di soccorso prestate. Contribuendo, con spirito di abnegazione, a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica".

La pergamena che ricorda il conferimento è stata consegnata dal primo cittadino assieme al Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Bartalotta. Il Capo della Polizia, ha anche partecipato all'inaugurazione del murale realizzato da Luigi Perenz e Angela Panetta, dedicato a Angelo De Fiore, l'alto funzionario di Polizia che durante l'occupazione nazista salvò la vita a centinaia di ebrei, mettendo a rischio la propria.

Inoltre erano presenti il Sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, intervenuta durante la cerimonia, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, il Prefetto Vittoria Ciaramella, il Questore Giuseppe Cannizzaro, numerosi sindaci e le altre autorità civili, militari e religiose della nostra regione, mentre il Vescovo di Cosenza, Mons. Stefano Rega, ha benedetto l'opera. Nel ricordo di Angelo De Fiore hanno voluto inviare un loro messaggio di saluto la Senatrice a vita Liliana Segre, cittadina onoraria di Diamante, e l'Ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar.

'Sono molto felice di essere qui oggi – ha detto il Capo della Polizia Pisani -. Siamo in questo posto a ricordare un collega che ha fatto delle scelte nella consapevolezza che si esponeva e che avrebbe rischiato con la vita".

Pisani ha espresso parole di ringraziamento alla città per la Cittadinanza Onoraria e per l'immobile che l'Amministrazione

Comunale ha messo a disposizione a Cirella per la realizzazione di un commissariato di Polizia che, ha detto, "spero possa essere un punto di riferimento per tutti giovani di questa comunità per una serie di percorsi di legalità e su temi che, oggi, ci vedono tutti

coinvolti, anzitutto come genitori: sicurezza nell’uso della rete, maltrattamenti di genere e sicurezza stradale".

"Ringrazio tutte le autorità presenti, l’Associazione Culturale 'Italia-Israele Angelo De Fiore, un giusto tra le Nazioni, rappresentata dalla preside Lucia De Fiore e a cui si deve la proposta del murale a Diamante, gli studenti presenti e l'istituto che ha ospitato l’evento" e per la quale la dirigente Patrizia Barbarello ha portato il suo saluto.

Presente una rappresentanza di alunni dell'Istituto Comprensivo e del coro Musical Time, diretto da Claudia Perrone, che

hanno eseguito l'Inno Nazionale.