Maltrattamenti in famiglia, arrestato 32enne a Torre Melissa

L’ennesima lite, insulti, minacce e uno schiaffo dato poche ore prima: questo l’evento, che, a Torre Melissa, nel pomeriggio di venerdì 1 marzo, ha fatto sì la vittima chiedesse aiuto ai Carabinieri, chiamando il 112.

La pattuglia della compagnia di Cirò Marina è intervenuta rapidamente e ha arrestato l’uomo di 32 anni che, alla presenza dei militari, ha rivolto alla moglie un’ultima minaccia, che gli è però costata cara. Per lui, infatti, sono scattate le manette, venendo arrestato per il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Dopo l’intervento, è emerso un triste quadro fatto di violenza fisica e psicologica, che andava avanti da diverso tempo: soltanto adesso, però, all’esito del grave episodio, la moglie ha trovato la forza di raccontare tutto.

L’uomo è stato trasportato presso un’altra abitazione agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.