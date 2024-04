Bastona la moglie con una stampella, poi torna e la minaccia: ad 80 anni finisce in manette

A settembre dell’anno scorso era stato arrestato dai Carabinieri perché, dopo anni di violenze e soprusi, aveva preso la moglie a bastonate utilizzando una stampella (QUI) provocandole degli ematomi su tutto il corpo: motivo scatenante sarebbe stato il solo fatto che donna fosse a comprare un nuovo paio di occhiali.

Protagonista della vicenda un 80enne di Torre Melissa, nel crotonese, che dopo ben sette mesi da quel fatto, incurante di un divieto di avvicinamento a quest’ultima, che gli imponeva di restarle come minimo a 50 metri di distanza, e la cui violazione costituisce evidentemente un reato, sarebbe tornato nei pressi dell’abitazione della consorte e, armato di coltello, le avrebbe indirizzato delle minacce.

Ma non solo, perché alla vista del genero sarebbe risalito in auto ed avrebbe effettuato delle manovre apparentemente idonee ad ipotizzare un investimento, finendo però per impattare rovinosamente contro un muretto.

Dell’accaduto sono stati immediatamente avvisati i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina che, giunti sul posto, hanno ricostruito l’accaduto: fondamentale è stata la visione e l’analisi di un video in cui era stato registrato quando avvenuto poco prima. Sebbene non colto sul fatto, grazie alle nuove leggi sulla violenza di genere, per l’anziano sono scattate le manette ed è finito ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.