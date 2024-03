Ricadi, macabra scoperta in spiaggia: trovata parte di una gamba

Parte di una gamba umana, con ancora addosso scarpa e calzino, è stata rinvenuta questa mattina lungo una spiaggia di Ricadi, nota località turistica del vibonese. Ad effettuare la macabra scoperta un passante che passeggiava con il proprio cane, che improvvisamente si è trovato di fronte ad un qualcosa di insolito, avvicinandosi per controllare cosa potesse essere.

Immediatamente allertate le forze dell'ordine, sono al momento in corso le indagini per cercare di capire a chi potesse appartenere l'arto, con apposite ricerche ed analisi del dna. Un mistero particolarmente fitto, ma non isolato: appena qualche giorno fa, domenica 3 marzo, un'altra parte di gamba (con addosso lo stesso modello di scarpe) è stata rinvenuta lungo le spiagge del Cilento nei pressi Paestum, in Campania.

Non si esclude che il corpo potesse appartenere ad un migrante vittima di un naufragio, ma neanche la pista di un probabile crimine viene accantonata dagli inquirenti, che al momento proseguono le indagini al fine di appurare definitivamente se i resti appartengano alla stessa persona.