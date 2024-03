Il Comune di Laino Castello partecipa a “Fà la cosa giusta!”

Il Comune di Laino Castello, membro orgoglioso della rete delle Comunità Ospitali di Calabria, si prepara a far brillare la luce sul suo ricco patrimonio storico e culturale alla 20ª edizione della Fiera "Fa' la cosa giusta!" a Milano. Questo evento nazionale, dedicato al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, offre al Comune l'opportunità di presentare il suo affascinante centro storico ad addetti del settore e al pubblico interessato.

La Fiera "Fà la cosa giusta!" si svolgerà dal 22 al 24 marzo 2024 a Milano. Laino Castello, insieme ad altri aderenti dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia, sarà presente per mettere in mostra le sue tradizioni e i suoi valori legati alla sostenibilità e alla autenticità. Nel contesto dello stand dell'Associazione Borghi Autentici, il Comune di Laino Castello avrà a disposizione un desk per esporre materiali promozionali, come brochure e guide, che raccontano la bellezza e la storia del centro storico. Inoltre, sarà possibile esporre e distribuire prodotti tipici locali, senza somministrazione.

Una caratteristica unica dello stand sarà la possibilità per ogni comune di proiettare video HD sugli schermi presenti, offrendo ai visitatori un'immersione visiva nelle meraviglie di Laino Castello e dei suoi dintorni. Nel corso delle recenti attività della Comunità, il Comune ha partecipato con successo al Convegno tenutosi nella Cittadella Regionale, presentando e accreditando il centro storico di Laino Castello come "borgo tra storia e paesaggio - tracce di antiche civiltà e percorsi di cultura".

Il sindaco di Laino Castello, Gaetano Palermo, commenta: "Siamo entusiasti di partecipare alla Fiera 'Fa' la cosa giusta!' e di condividere con il pubblico la bellezza e l'autenticità del nostro centro storico. Questo evento ci offre l'opportunità di promuovere il turismo sostenibile e di valorizzare il nostro patrimonio culturale in un contesto nazionale".