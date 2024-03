Crotone. Convocato il Consiglio Comunale: all’odg il bilancio di previsione 2024/26

Sono cinque i punti all’ordine del giorno che saranno affrontati nel corso del prossimo Consiglio Comunale di Crotone, fissato in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare, ed in prima convocazione per venerdì prossimo, 15 marzo, alle 10 e, dove occorra, in seconda convocazione per il lunedì successivo, 18 marzo 2024, sempre alle 10.

Nel corso del civico consesso saranno quindi trattati i seguenti argomenti: l’interrogazione del Consigliere Salvatore Riga sul progetto “I colori della legalità”; un’altra interrogazione ma del Consigliere Iginio Pingitore sulla Bonifica industriale e sul deposito dei rifiuti urbani nella discarica di Columbra; una terza interrogazione a firma della consigliera Cantafora sulla bonifica dell’area industriale; la nota aggiornamento al Dup, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024-2026, con relativa approvazione; il bilancio di previsione finanziario 2024-2026.