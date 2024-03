Cutro: forno completamente abusivo e con carenze igieniche, chiuso

Un fornaio di Cutro, nel crotonese, è risultato del tutto abusivo, non avendo alcuna autorizzazione, essendo senza un registratore di cassa per l’emissione degli scontrini e facendo riscontare finanche delle significative criticità igienico-sanitarie.

A fare la scoperta, durante un controllo, sono stati gli agenti della Divisione Pasi della Squadra Amministrativa della Questura pitagorica, insieme ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al personale del Sian dell’Asp locale.

Al temine, è scattata di conseguenza una sanzione per il titolare a cui si contesta di aver avviato l’attività commerciale senza la presentazione della prescritta Scia al Comune di Cutro, per violazioni in materia tributaria. Il forno è stato ovviamente ed immediatamente chiuso.