Fermati a Catania con la Panda imbottita di cocaina, arrestati due calabresi

Sono stati fermati con in auto circa quattro chili di cocaina, un quantitativo che se fosse riuscito ad arrivare sul mercale, avrebbe consentito alla criminalità organizzata di incassare almeno trecento mila euro, immettendo nel circuito dello spaccio un importante numero di dosi.

Ma è andata male ad una coppia di calabresi, un pregiudicato 25enne e una 30enne residenti nel reggino, a Marina di Gioiosa Jonica, che sono stati bloccati ed arrestati dai carabinieri durante una operazione eseguita nel rione San Giovanni Galermo di Catania.

Entrambe erano a bordo di su una utilitaria, una Fiat Panda, alla cui guida c’era la donna, quando i militari del nucleo operativo di Piazza Dante, li hanno notati mentre parlavano con una decina di giovani che, in sella a cinque moto, accerchiavano la vettura.

Una situazione sospetta ma abbastanza chiara ai carabinieri che ritenendo si stessero preparando proprio a smerciare la droga li hanno fermati mentre erano ancora nell’auto, poi risultata noleggiata da un compaesano dei due arrestati, un 58enne con precedenti di polizia.

Avviata una perquisizione i militari sono arrivati ad un doppiofondo ricavato nel portellone del portabagagli posteriore, all’interno del quale vi hanno scovato tre panetti del peso complessivo, appunto, di quasi quattro chilogrammi.

Sempre durante le operazioni di perquisizione, nel giaccone del 25enne sono stati trovati 1.445 euro in contanti, in banconote di vario taglio, che sono stati sequestrati essendo ritenuti il provento dello spaccio, così come è stata sequestrata la droga.

Per i due presunti corriere inevitabili sono scattate le manette. Dopo la convalida dell’arresto per loro si sono spalancate le porte del carcere.