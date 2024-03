Incidente lungo la Statale 572 nel vibonese: tratto chiuso al transito

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la NSA 572, ex Strada Statale 110, in un tratto ricadente nel comune di Serra San Bruno, nel vibonese. Non sono ancora state rese note le generalità del sinistro, nè i mezzi coinvolti o la presenza di feriti.

Sul posto è intervenuto, al momento, il solo personale dell'Anas per mettere in sicurezza l'area e procedere al ripristino della viabilità. L'incidente si è verificato al chilometro 39, ed è stato necessario bloccare il transito in entrambe le direzioni. La circolazione è deviata su strade locali.

Notizia in aggiornamento