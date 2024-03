Sanità, si lavora per far arrivare altri 55 medici cubani in Calabria

Potrebbero presto arrivare altri 55 medici cubani in Calabria, almeno secondo quanto ipotizza il governatore Roberto Occhiuto in un breve video pubblicato sui suoi canali social.

"Io vorrei che questi 55 medici potessero essere impiegati tutti nei pronto soccorso, per fare i codici bianchi" spiega Occhiuto. "So che è uno spreco di risorse perché in alcuni casi si tratta di medici con due specializzazioni, però io devo risolvere il problema dei pronto soccorso almeno evitare che la gente stia lì 10-12-13 ore".