Asd Martial Kroton Ryu, tutto pronto per l’esordio di Alessio Pio Garofalo

Il consiglio direttivo dell’Asd Martial Kroton Ryu di Crotone, nel mese di settembre dello scorso anno 2023, ha aderito ed approvato il progetto di crescita sportiva, proposto dal Comitato Regionale Calabria – Fijlkam, inerente alla nobile disciplina della Lotta Olimpica, affiliandosi alla FIJLKAM- settore Lotta. Il Maestro di Karate Francesco Bellino cintura nera 6° dan, cintura nera di Jujitsu 1° dan e Istruttore di Difesa Personale M.G.A, nonché Presidente dell’associazione dilettantistica MKR, già da tanti anni è impegnato oltre alla pratica e divulgazione del Karate, alla diffusione e allo studio di altre discipline Marziali, come il Metodo Globale di Autodifesa Fijlkam –“MGA” e il Jujitsu.

La Lotta Olimpica, in Italia a volte chiamata semplicemente lotta, è uno sport da combattimento in cui due avversari si confrontano sia in piedi che a terra. È suddiviso in due varianti: lotta greco-romana e lotta libera (o stile greco-romano e libero). Spesso per indicare la lotta si usa il termine inglese wrestling, che non va confuso con gli spettacoli televisivi del pro-wrestling.

La Martial Kroton Ryu, sotto la vigile guida del Maestro di Lotta Mimmo Spanò di Reggio Calabria, attuale Presidente Regionale Calabria Fijlkam - settore Lotta, nonché direttore tecnico del prestigioso Centro Sportivo dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, che vanta tantissimi successi nazionali ed internazionali nella Lotta Greco Romana, ha organizzato degli allenamenti di Lotta Libera nel quale, l’esperienza della cintura nera 3° dan di Karate e 1° dan di Jujitsu, ex Atleta di spicco della Lotta Olimpica Crotonese Salvatore Rocco, hanno fatto si, in pochissimo tempo, che si potesse preparare, sotto il profilo tecnico e condizionale, il primo debutto nazionale dell’Atleta Krotoniate Alessio Pio Garofalo.

Per l’appunto Sabato 16 e Domenica 17 Marzo, il neo Lottatore Alessio Pio, accompagnato e seguito dal M° Francesco Bellino, parteciperà al suo primo Campionato di Lotta, stile libero, in programma al PalaPellicone di Ostia Lido. La Martial rivolge un grande in bocca al lupo al suo Atleta e tutti gli Atleti partecipanti d’Italia.