Assunzioni in sanità: Dca Occhiuto dà via libera a scorrimento graduatoria Oss

Il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, in qualità di commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario calabrese, ha fatto predisporre un Dca per autorizzare parzialmente i Piani assunzionali dell’Azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, dell’Asp di Reggio Calabria, del Grande ospedale metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” e dell’Azienda provinciale di Vibo Valentia, limitatamente agli Oss, gli Operatori socio sanitari.

Grazie al decreto del presidente sarà possibile avviare le assunzioni urgenti attraverso lo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria vigente dell’Azienda ospedaliera di Cosenza (secondo la delibera 358 del 30 luglio 2021 e la successiva deliberazione del commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza 82 del 22 febbraio scorso).

“La figura dell’Operatore socio sanitario - si legge nel Dca - è necessaria ai fini dell’espletamento dei bisogni primari dei pazienti. Rilevata la carenza di tale figura nell’organico delle Aziende, e conseguentemente valutata la coerenza dei Piani dei fabbisogni delle aziende, in considerazione della situazione emergenziale in cui versa la sanità calabrese, al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, si rende necessario di procedere alla parziale autorizzazione dei Piani assunzionali ad assumere il personale Oss necessario alle Aziende che ne hanno fatto richiesta”.