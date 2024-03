Ponte sullo Stretto, pubblicata la relazione illustrativa ed i pareri dei comitati

Dopo giorni di accese discussioni sono state rese pubbliche le relazioni in merito al nuovo progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Nella giornata di ieri il Comune di Villa San Giovanni ha pubblicato sul proprio sito istituzionale (QUI) la relazione illustrativa ed un collegamento alla documentazione presente sul sito del Ministero dell'Ambiente, mentre la società Stretto di Messina Spa ha reso pubblica (QUI) la relazione del progettista e la relazione del comitato tecnico-scientifico.

Proprio da quest'ultimo documento nascerebbero le polemiche degli ultimi giorni, essendo state evidenziate ben 68 criticità per le quali sono stati chiesti dei chiarimenti. Nel dettaglio, non vi sarebbero sufficienti rassicurazioni in merito alla tenuta della struttura in caso di forti venti nè in caso di terremoti, e sarebbero necessarie ulteriori analisi strutturali e sui materiali che si intende utilizzare. In molti casi è stata contestata la presentazione di documentazione risalente al 2011, e dunque non aggiornata.

Una vicenda, quella del ponte, che è divenuta a tutti gli effetti di carattere nazionale: le relazioni erano infatti state pubblicate, in anteprima, da Europa Verde (QUI), che ha reso pubblica anche la relazione di Eurolink, mentre il Codacons - che a livello nazionale si è costituito come parte civile nell'inchiesta della Procura di Roma - aveva presentato un esposto proprio per la pubblicazione di tali documenti.