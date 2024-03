Diabete di tipo 2, al via screening gratuiti a Cropani Marina

Nuova iniziativa di solidarietà promossa dal Lions Club Cropani, Botricello, Sellia Marina, Medio Jonio che organizza il test gratuito per la valutazione del rischio di sviluppare il diabete mellito, di tipo 2. L’appuntanento è fissato per sabato 23 marzo, dalle 9:30 alle12:30, in Piazza San Marco, a Cropani Marina, dove sarà attivo il camper della salute per la prevenzione dei casi di diabete nella popolazione. Collaborano al test gratuito i dottori Sante Grandinetti e Maurizio Siciliani. Il fondatore del Premio Mar Jonio, Luigi Stanizzi, evidenzia il ruolo di rilievo e meritorio dei club service nell'area del Medio Jonio, non solo sotto l'aspetto culturale ma anche sotto quello primario della salute. Tutti possono sottoporsi al test presentandosi in piazza negli orari stabiliti.

"Il diabete di tipo 2 rappresenta il 90% di tutti i casi di diabete nel mondo. Infatti, circa 374 milioni di persone sono a rischio di sviluppare il diabete di tipo 2" informa il Lions. "I Lions possono aiutare a ridurre questi numeri, proprio organizzando degli eventi di screening del diabete di tipo 2 nelle loro comunità. Lo screening del diabete di tipo 2, è un modo importante per aiutare le persone a comprendere il loro rischio di contrarre la malattia e, allo stesso tempo, rendere le nostre comunità più sane. Nel breve termine, gli screening aiutano i membri della comunità a conoscere il diabete e a comprendere il loro stato di salute attuale. Se necessario, i soggetti a rischio possono essere indirizzati a visite di controllo. Tutto ciò porta complessivamente a una migliore qualità della vita".