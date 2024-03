A far l’aperitivo al bar incurante della sorveglianza speciale, finisce in manette

Comodamente appoggiato al bancone di un bar mentre prendeva un aperitivo, incurante del fatto che fosse sottoposto alla sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno e, pertanto, in quel locale non doveva esservi affatto, tant’è che visti entrare i carabinieri e, probabilmente compreso di aver commesso una leggerezza grave, avrebbe tentato di nascondersi e di sfuggire al controllo, venendo però raggiunto e fermato poco dopo.

A sorprendere l’uomo, 37enne di Bagnara Calabra, nel reggino, è stata una pattuglia dei carabinieri della stazione locale, che lo hanno riconosciuto. Il pregiudicato, difatti, tra i vari obblighi a cui è sottoposto, ha quello di rincasare non più tardi delle 7 di sera e quello di non andare negli esercizi pubblici dalle 5 del pomeriggio, entrambe evidentemente non rispettati.

Dato il suo “curriculum criminale”, dal quale gli inquirenti hanno denotato la sua pericolosità, e considerate le violazioni commesse, il 37enne è stato pertanto arrestato in flagranza di reato.

Dopo l’udienza di convalida con rito direttissimo, svoltasi presso il Tribunale di Reggio Calabria, l’arresto è stato convalidato ma l’uomo tornato in libertà con le precedenti prescrizioni della sorveglianza speciale cui era già sottoposto.