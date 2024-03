Incidente sulla statale 107, muore anche la 53enne rimasta ferita

A distanza di un mese esatto da quella tragica domenica del 25 febbraio scorso (QUI), si registra purtroppo il decesso dell’ultima persona rimasta gravemente ferita nel brutto incidente stradale che costò la vita, allora e dapprima, al 42enne Pietro Riolo e dalla 32enne Lorenza Aloisio, entrambe crotonesi.

Quel maledetto giorno, come si ricorderà, rimasero coinvolte anche una mamma e la figlia di Rocca di Neto, la 53enne Teresa Greco e la 31enne Alba Corigliano, quest’ultima morta anche lei appena quattro giorni fa a Catanzaro (QUI), dove era ricoverata in terapia intensiva.

Oggi invece si è spenta la madre, Teresa, anche lei ricoverata in gravissime condizioni, dal 25 febbraio, nell’ospedale Pugliese-Ciaccio del capoluogo di regione.

Entrambe le donne viaggiavano sull’altra vettura, una Volkswagen Golf, scontratasi in località Brasimato con la Fiat Grande Punto a bordo della quale c’erano invece Riolo e Aloisio, che erano deceduti sul colpo, mentre mamma e figlia, estratte dalla lamiere erano state condotte immediatamente in ospedale in condizioni estremamente critiche. Teresa era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e poi, insieme alla figlia, era stata trasferita a Catanzaro.