Incidente sulla Statale 107, muore una delle donne rimaste gravemente ferite

È spirata nel tardo pomeriggio odierno Alba Corigliano, trentunenne originaria di Rocca di Neto rimasta coinvolta nel grave incidente stradale avvenuto lo scorso 25 febbraio lungo la Statale 107 (LEGGI), nei pressi di Brasimato.

Un impatto violentissimo che non aveva lasciato scampo a Piero Riolo e Lorenza Aloisio, morti sul colpo, mentre Albra era rimasta gravemente ferita assieme alla madre, Teresa Greco, ancora ricoverata in condizioni gravi.

Purtroppo, dopo quasi un mese di ricovero in terapia intensiva, per la giovane non c'è stato nulla da fare. Salgono così a tre le vittime complessive del sinistro.