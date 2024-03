Borgo dei Borghi, Badolato sfiora la vittoria e si piazza secondo

La scalata di Badolato nella competizione per il Borgo dei Borghi del 2024 si ferma al secondo posto: la classifica è stata presentata questa sera nel corso del programma televisivo dedicato proprio alla competizione che, annualmente, decreta il borgo più bello d'Italia in base ai voti dei telespettatori e della giuria scelta dalla trasmissione.

E devono essere stati tanti i voti per il borgo calabrese, tuttavia insufficienti a scardinare dal primo posto il vincitore di quest'anno, ossia il borgo di Peccioli in Toscana. Al terzo posto si piazza invece Grazie, frazione di Curtarone in provincia di Mantova. Badolato è dunque l'unico centro del sud Italia presente sul podio.

Una medaglia d'argento importante e meritata per il borgo catanzarese, da aggiungere al paniere regionale dopo la vittoria di Tropea nel 2021.