Badolato è il secondo più bel “Borgo dei Borghi” d’Italia. Davanti solo la Toscana

Peccioli, paesino ammantato di vigneti nella provincia di Pisa, è il primo dei borgo tra i borghi d’Italia, il secondo è Badolato, altrettanto piccolo borgo medioevale della provincia Catanzarese, con circa duecento abitanti che vivono nel centro storico, arroccato su una splendida collina che si erge tra due fiumare, il torrente Gallipari e il Ponzo, con alle spalle le Pre Serre Calabresi, e che si estende al Mare dove, dagli anni ’50 è nata la frazione marina.

Così è stato deciso nel corso della nota trasmissioni “Il Kilimangiaro”, condotta Camilla Raznovich, andata in onda su Rai Tre, ieri sera, domenica 31 marzo e che ha messo in competizione venti tra le venti più affascinanti località che rappresentano ogni regione della penisola, scelte proprio in base alla loro bellezza paesaggistica, artistica e culturale.

Nella giuria di esperti chiamata a scegliere i vincitori di questa edizione 2024, la chef Isabella Potì, la campionessa Manuela Di Centa ed il saggista Piergiorgio Odifreddi, oltre ovviamente al pubblico da casa.

“La nostra Regione si fa conoscere e conquista il cuore degli italiani, anche se per noi avrebbe meritato di vincere”, ha commentato il governatore Roberto Occhiuto appena appresa la notizia.