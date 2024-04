Incidente stradale in pieno centro a Lamezia Terme, tre feriti

Due auto si sono scontrate, ieri sera, nel centro di Lamezia Terme, precisamente lungo viale dei Bizantini. Un incidente avvenuto attorno alle 22:50, e che ha coinvolto due mezzi, una Citroen C3 ed una Nissas Qashqai. Sul posto sono rapidamente giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale ed il personale sanitario del 118.

Feriti tutti e tre gli occupanti dei mezzi, uno dei quali ha riportato diverse contusioni. Necessario l'intervento dei vigili per estrarre i feriti dalle lamiere ed affidarli così alle cure dei sanitari, che dopo un primo controllo li hanno trasferiti in ospedale per le cure del caso.

Presente sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.