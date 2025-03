Lamezia, auto sbanda e sbatte a un muro: grave una donna e le sue due bambine

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Lamezia Terme, precisamente lungo Via delle Terme, dove un auto - una Jaguar F-Pace - avrebbe improvvisamente sbandato mentre era in corso, colpendo in pieno il muro di un palazzo per poi accappottarsi.

Uno scontro violento che ha coinvolto, purtroppo, anche altri due mezzi che erano in transito in quel momento. Ad avere la peggio gli occupanti del suv, una mamma con le due figlie, subito soccorse dal personale sanitario giunto sul posto dopo le numerose segnalazioni di residenti e passanti.

In particolare la conducente avrebbe riportato le ferite più gravi, mentre le bambine sarebbero rimaste ferite più lievemente. Tutte e tre sono comunque state trasferite in ospedale per maggiori accertamenti e per le cure del caso, mentre sul posto i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area e la Polizia Locale ha eseguito i rilievi per cercare di capire cosa sia successo.