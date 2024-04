Vibo Valentia, si insedia il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco

Su disposizione del dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, a decorre dal giorno 1 aprile 2024 il dirigente superiore Antonino Casella ha assunto la reggenza del Comando Provinciale di Vibo Valentia. Succede a Nicola Corsaro, posto in quiescenza.

L’ingegnere Antonino Casella, dipendente Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco dal 1990, ha prestato servizio, con la qualifica di Ispettore Antincendi Direttore presso il comando provinciale di Piacenza e tra il 2004 ed il 2005 presso il comando provinciale di Vibo Valentia. Dal 1991 al 2004 ha ricoperto l'incarico di vice comandante presso il comando provinciale di Piacenza. Dal 2001 al 2002 ha ricoperto l'incarico di comandante provinciale reggente di Piacenza.

Promosso dirigente nel 2005 ha ricoperto l'incarico di comandante provinciale di Messina fino al 2009, e poi da li fino al 2014 di comandante provinciale di Vibo Valentia, dal 2014 al 2019 di comandante provinciale di Crotone, dal 2019 al 2020 comandante provinciale di Pavia e dal 2020 al 2022 Dirigente dell’Ufficio Macchinari e Attrezzature nell’ambito della Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali di Roma.

Promosso dirigente superiore nel 2022, ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’Ufficio Soccorso Pubblico, CMR, Servizio AIB e Prevenzione e Sicurezza Tecnica presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria ed è attualmente comandante di Reggio Calabria. Ha diretto squadre di intervento in occasione di incidenti di particolare rilevanza e calamità naturali come un incidente ferroviario avvenuto in prossimità della stazione ferroviaria di Piacenza, emergenze alluvione del territorio piacentino e ligure, emergenza terremoto Umbria e Marche, emergenza Etna 2002, emergenza alluvione Giampilieri nel 2009, emergenza frana Maierato nel 2010, e così via.