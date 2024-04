Detenzione di cocaina, Francesco Sestito assolto: “il fatto non sussiste”

Il Tribunale Penale di Catanzaro, nella persona del Giudice Elisa Fabio, accogliendo pienamente la tesi difensiva avanzata dall'avvocato Vincenzo Fulvio Attisani, ha assolto Francesco Sestito, di Borgia, dal reato a lui contestato "perché il fatto non sussiste".

L'imputato era finito a giudizio con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina a fini di spaccio. Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria - ritenendo provata l'accusa - aveva chiesto una condanna a quattro anni di reclusione, oltre a trenta mila euro di multa.

Il legale di fiducia di Sestito, in sede di discussione, ha sostenuto e ribadito la completa estraneità del proprio assistito ai fatti per cui si procede. Tesi pienamente accolta che, come sopra accennato, ha assolto l'uomo con formula terminativa ampia.