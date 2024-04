Estesi controlli stradali nel catanzarese: controllati quasi 300 veicoli

Nell’ultimo weekend i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno intensificato i controlli stradali svolgendo un servizio coordinato a largo raggio che ha interessato, oltre al comune sede del comando, anche altri centri della compagnia tra i quali Amaroni, Maida, Curinga, Cortale, Jacurso e San Pietro a Maida.

I controlli, finalizzati soprattutto a prevenire gli incidenti stradali e la diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani dell’area dei due mari e dei territori che lambiscono l’area urbana di Lamezia Terme, hanno consentito di sequestrare modesti quantitativi di marijuana con conseguente segnalazione alla competente Prefettura di due giovani consumatori.

Durante il servizio, i militari hanno anche denunciato un altro soggetto per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Eseguita inoltre una misura di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo per il reato di violenza sessuale aggravata commessa nell’agosto del 2023.

Numerosi sono stati i veicoli quasi 300 e le persone sottoposte a controllo dai militari che hanno contestato 26 infrazioni alle norme del Codice della Strada con sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di circa 12 mila euro. Due autovetture sono state sottoposte a sequestro amministrativo per mancanza della prescritta copertura assicurativa.