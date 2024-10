Alluvione nel catanzarese: Vigilfuoco ancora a lavoro, più di 150 gli interventi

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Proseguono le attività dei Vigili del Fuoco per l’ondata di maltempo che ha interessato dalla notte di domenica scorsa l’area di Lamezia Terme e comuni limitrofi dell’istmo di Catanzaro: Maida, San Pietro a Maida e Iacurso (QUI).

Tra le zone maggiormente colpite per allagamento anche l’area industriale ex Sir lametina e quella compresa tra la Ss 18 e l’autostrada A2 del Mediterraneo. Il dispositivo di soccorso è stato integrato con il richiamo di unità in servizio straordinario.

Dall'inizio dell’emergenza sono stati effettuati circa centocinquanta interventi e al momento ve ne sono in coda cinque. Nella giornata di ieri, sono state raggiunte le zone isolate nei comuni di San Pietro a Maida e Maida con il ripristino delle vie di accesso alle abitazioni.

Nella giornata di oggi una squadra con mezzi movimento terra è impegnata per verificare e disostruire le vie di comunicazione al comune di Jacurso. Ulteriori unità sono impegnate nelle operazioni di prosciugamento al Fly Parking di Lamezia Terme.