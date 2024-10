Statale 280, proseguono i lavori di ripristino: sempre più vicina la riapertura

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Proseguono spediti e senza soluzione di continuità i lavori di ripristino del tratto lametino della Statale 280 dei Due Mari che nella scorsa settimana ha ceduto alla violenza del maltempo (QUI) che si è abbattuto sulla nostra regione, e così tagliando letteralmente in due una delle arteria principali della viabilità calabrese.

Sul posto l’Anas ha immediatamente avviato le attività di ripristino, e dopo aver completato i primi interventi di demolizione delle strutture danneggiate dall’allagamento e approvvigionato le nuove opere idrauliche prefabbricate, nel corso della notte scorsa ha completato l’attraversamento idraulico che permetterà ora di procedere con la ricostruzione del corpo stradale.

Le attività, come noto, sono in corso 24 ore al giorno, e proseguiranno fino alla realizzazione della pavimentazione e delle opere di completamento così da consentire la riapertura al traffico sebbene in configurazione provvisoria di cantiere.