Crotone, incidente nella notte: vola giù dal cavalcavia e finisce a ridosso dei binari

Avrebbe potuto avere un epilogo molto più grave l’incidente avvenuto durante la scorsa notte a Crotone. Intorno alle 3 del mattino, pere cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della forze dell’ordine intervenute, una vettura ha perso il controllo venendo giù dal cavalcavia sud, che dalla statale 106 jonica conduce all’interno del capoluogo.

Alla fine del volo, di alcuni metri, l’auto è precipitata poi a ridosso dei binari della linea ferroviaria che costeggia la statale e lo stesso cavalcavia e che, a quell’ora, non è fortunatamente interessata dal passaggio di treni.

Il traffico ferroviario è rimasto comunque bloccato durante tutta la durata dell’intervento dei soccorritori e fino al recupero della vettura, avvenuto tramite una autogru.

Il conducente, che era da solo in macchina, e che potrbbe avere avuto un colpo di sonno, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e successivamente trasportato in ospedale con una ambulanza del 118: fortunatamente sta bene.