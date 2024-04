Omicidio Prisco, confermata la condanna per i tre imputati

Per l'omicidio di Francesco Prisco, avvenuto nel febbraio del 2023 a Tortora, nel cosentino, il Tribunale di Paola ha condannato per i tre principali indagati coinvolti nel fatto di sangue. Questa la decisione del gup Paola Roberta Carotenuto, al termine dell'udienza odierna del processo con rito abbreviato.

Chiesti 15 anni di reclusione per Angelo Lentini, quarantaduenne ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio, e per Jonathan Russo, trentanovenne, entrambi originari di Praia a Mare. Condannato a 16 anni invece Michele Tufano, trentanovenne originario di Napoli e residente a Tortora, in quanto recidivo. Il pubblico ministero aveva richieste pene maggiori per tutti gli imputati.

Prisco venne ferito mortalmente da diversi colpi di arma da fuoco esplosi nei pressi della sua abitazione, e morì dopo diversi giorni di agonia presso l'ospedale di Cosenza. Tuttavia, sarebbe stato proprio lui a fare i nomi degli aggressori poco prima di spirare. Ad oggi l'arma del delitto non è stata ancora ritrovata.