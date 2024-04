Campionato Primavera Asi, è vittoria per la categoria Propaganda dell’Arvalia Nuoto Lamezia

L’Arvalia Nuoto Lamezia ha concorso, domenica 7 aprile, all’interno della casalinga piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, alla finale del “Campionato Primavera Asi”.

La compagine lametina si è ben distinta, riuscendo a conquistare 34 ori, 37 argenti e 23 bronzi, grazie al confronto con società come Olimpo Blu, Pianeta Sport Apan, Gymnasium Cittanova, Sporting Club Ardore, Penta Vibo, Esperienza Nuoto e Blu Team Nuoto, facendo proprio il terzo posto nella classifica Master, in quella generale e in quella di categoria, che comprende Ragazzi, Juniores e Seniores. L’Arvalia Nuoto Lamezia è riuscita, invece, a raggiungere il secondo gradino del podio con la categoria Esordienti, mentre ha vinto con la categoria Propaganda.

"Siamo davvero soddisfatti di questo risultato – ha spiegato mister Armando Labonia - perché abbiamo raggiunto il podio in tutte le classifiche, ma soprattutto perché il risultato più importante lo abbiamo conquistato con i bambini Propaganda, che possono essere un serbatoio per la Fin e che rappresentano il circuito che maggiormente ci interessa a livello nazionale. È davvero significativo anche il secondo posto degli Esordienti, che si sono piazzati a pochi punti dai vincitori. Noi puntiamo su queste fasce d’età perché sono proprio i più piccoli a rappresentare il futuro della Arvalia. Chiaramente aver conseguito risultati significativi anche con le altre categorie non può che essere un di più che ci inorgoglisce, perché premia il lavoro quotidiano del team tecnico e degli atleti".