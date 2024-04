Crotone, il Liceo Pitagora festeggia 90 anni di attività

La conferenza stampa di stamattina, nell'Aula magna della scuola, è stata l’inizio del percorso che porterà il liceo classico Pitagora a festeggiare i suoi 90 anni di vita, con una serie di eventi che si protrarranno fino al 21 aprile. E sono stati gli studenti ad inaugurare questo percorso, con un brano di musica classica suonato al pianoforte ed una canzone, Io vagabondo, che ha avuto degli insert del coro in greco, con Il Proemio dell’Iliade.

In merito a questo percorso di eventi, la dirigente scolastica, Natascia Senatore, ha sottolineato che la settimana in questione “sarà scandita da una serie di eventi speciali a partire dal 15 aprile fino al 21”. Il 21 aprile, infatti, è proprio il giorno dell'evento conclusivo, perché effettivamente è domenica 21 aprile del 1934 che fu siglato il documento ufficiale di rilascio di questo edificio, di indubbio valore storico-culturale che ospita generazioni di studenti”.

Ha poi ringraziato “i docenti che si sono susseguiti nel tempo, il personale scolastico, i dirigenti scolastici che con il loro impegno quotidiano nella formazione di generazioni hanno reso questa scuola un punto di riferimento nel territorio”. Altri ringraziamenti la dirigente ha fatto per ringraziare la Provincia ed il Comune di Crotone per aver offerto un supporto importante nella realizzazione di questa celebrazione, proprio a suggellare il legame profondo che esiste tra liceo e la città.

Iniziativa che, tra l’altro, è coincisa con i festeggiamenti al liceo Pitagora dei “cento giorni”, svoltasi nel giardino della scuola, in stile americano, che successivamente ha coinvolto l’intero liceo. Ricorda, poi, la dirigente Senatore come, in realtà gli appuntamenti per questo importante traguardo della scuola, sono già partiti dal mese di gennaio con incontri di docenti universitari ed il Festival della Filosofia a marzo.

Sottolinea, inoltre, che alcuni eventi saranno fruibili innanzitutto dalla popolazione studentesca, mentre altri momenti saranno invece aperti alla cittadinanza, come quello del 19 aprile con la Notte Nazionale dei Licei. Un altro evento di rilievo sarà quello che vedrà protagonisti alcuni ex alunni del liceo classico Pitagora che adesso hanno raggiunto posizioni apicali in ogni ambito, dall’economia alla medicina al diritto.

Tra gli eventi principali anche conferenze e dibattiti sui temi legati alla cultura antica, con un collegamento on line il professor Luciano Canfora che tratterà il “Teatro e lotta politica in Atene”. l 15 aprile la mostra permanente per promuovere la bellezza e la ricchezza della storia del Pitagora, con la raccolta da parte degli alunni e dei docenti di registri, fotografie e oggetti, che verranno esposti nei locali del Liceo.

Ed infine, spettacoli teatrali e musicali che celebrano i grandi capolavori dell'arte e della letteratura classica, rivisitati in chiave moderna, e valorizzano le competenze di studenti e insegnanti.