Ritrovato a Crotone il ragazzo scomparso da Lamezia Terme

Intorno alle ore 16.00 di oggi, martedì 23 aprile, i militari della Stazione di Crotone Principale e della Sezione Radiomobile, su richiesta della Centrale Operativa, si sono recati in via Massimo Troisi al civico n.2, (località Trafinello) nel capoluogo, dove al terzo piano di un palazzo, all'interno di un appartamento - residenza di un giovane crotonese - hanno ritrovato Donato Massimilla, il 17enne scomparso ieri da Lamezia Terme (QUI).

In particolare, i carabinieri hanno individuato la zona, a seguito di una chiamata pervenuta al 112 da una giovane, la quale aveva riferito che lo scomparso,nella mattinata, è stato visto in compagnia di un amico mentre si trovava all'interno della Villa Comunale della città.

La ricerca dell'abitazione della famiglia del ragazzo che era con lui, è stata determinante. Il minorenne - che ha provato a nascondersi sul balcone per eludere il suo rintraccio - al momento si trova alla stazione dei Carabinieri in attesa dell'arrivo della madre. Sono in corso gli accertamenti del caso per comprendere le motivazioni che hanno determinato la fuga di Donato.