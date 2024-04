Serie di furti e una rapina nel crotonese, arrestati tre isolitani

I carabinieri di Isola Capo Rizzuto ritengono di aver chiuso il cerchio nelle indagini su una serie di “colpi” messi a segno da inizio anno nel popoloso centro del crotonese, arrestando tre persone.

In particolare, si tratta di una rapina a mano armata avvenuta il 13 marzo in un’attività commerciale, e di numerosi furti registrati nel gennaio e febbraio precedenti e subiti sia da negozi che da privati cittadini.

Tra i vari episodi ricostruiti dai militari emergono un furto, a febbraio di quest’anno, all’interno dell’ufficio demografico del Comune di Isola Capo Rizzuto, dove era stato sottratto del denaro da dei distributori automatici, la rapina già menzionata e dei furti di utilitarie.

L’opera certosina e scrupolosa di ricostruzione delle tracce e degli elementi dei vari fatti effettuata dagli investigatori ha così portato a far scattare le manette per un 36enne, F.C. le sue iniziali, per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere, e di un 60 enne, G.L., e un 61enne, M.P., finiti invece ai domiciliari, che avrebbero concorso, a vario titolo, col primo nei vari episodi. Tutti e tre sono residenti ad Isola Capo Rizzuto.

Con l’arresto di oggi, secondo i carabinieri finirebbe di fatto, sia per i cittadini di Isola che per quelli di Crotone, un periodo che era stato turbato dai frequenti episodi predatori, che avevano segnato di frequente le cronache.

Il 36enne, nella circostanza, è stato raggiunto anche da una misura custodiale perché ritenuto responsabile anche di atti persecutori e del danneggiamento di un’auto, datti che sarebbero stati commessi nei mesi scorsi.