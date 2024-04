Incidente sull’autostrada A2 nel cosentino, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani sull’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza di Saracena, nel cosentino, e che ha coinvolto due veicoli.

A causa del sinistro il traffico è stato temporaneamente bloccato dal km 210,175 al km 210,698, in direzione nord. Sul posto presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.