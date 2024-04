Torna il “Marchesato Trekking & Culture”, alla scoperta delle aree interne crotonesi

Cinque tappe da scoprire ed apprezzare per conoscere al meglio le aree interne del Marchesato Crotonese: uno scrigno di biodiversità caratterizzato da evidenze naturalistiche, storiche e paesaggistiche di struggente bellezza.

Marchesato Trekking & Culture offre anche quest’anno, a turisti e local, l’opportunità di vivere un’esperienza entusiasmante a contatto con la natura e con la cultura locale, tra calanchi e biancane, antichi riti e lingue che provengono da paesi lontani, montagne con panorami mozzafiato e borghi sospesi nel tempo. La prenotazione all'escursione è obbligatoria e ci si registra compilando il form online dal sito www.calanchidelmarchesato.com

Ecco le tappe: 5/05 FIORI E FALENE H. 16.30 Cutro; 9/06 ARBERIA H. 10.00 Pallagorio; 23/06 MONTE FUSCALDO H. 9.30 Area Verde Monte Fuscaldo; 06/07 ANELLO LA SCALA - LE FORCHE H. 16.00. 21/07 TREKKING URBANO E SCIODDRA DU PILUSU H. 17.30 e 5/05 FIORI E FALENE H. 16.30 a Cutro.

Una full immersion alla scoperta di flora e fauna con ospiti di eccezione, dal tramonto fino al calar del sole e con dimostrazione di trappolaggio delle falene in notturna.



Per chiudere in bellezza un giro tra i vicoli del centro storico dell’antica Kyterion in compagnia di Luigi Camposano esperto di storia locale e tramonto con convivio alla scioddra i du Pilusu, il versante calanchivo che affaccia sul centro urbano della cittadina. Ovviamente non mancheranno i momenti musicali, qualcosa di buono da mangiare e qualche altra bella sorpresa.