Provincia di Crotone, il presidente Ferrari assegna le deleghe ai consiglieri

Con proprio decreto, firmato ieri, il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, ha assegnato le deleghe ai consiglieri. Nel dettaglio a Fabio Manica ha confermato l'incarico di vicepresidente, con l'aggiunta delle deleghe sulle questioni ambientali, rifiuti, bonifica e fonti energetiche e la gestione dell’edilizia scolastica.

Mario Megna dovrà occuparsi di personale, affari generali e istituzionali, l’anticorruzione e la promozione del territorio. Deleghe pesanti per Antonio Ceraso, sindaco di Cutro, con i lavori pubblici, viabilità e le autorizzazioni stradali.



Così come per Umberto Lorecchio, sindaco di Pallagorio, che curerà le Politiche per la valorizzazione dell’Agricoltura, Attività Produttive, Caccia e Pesca, Risorse Idriche, nonché dell’Assistenza Tecnico/Amministrativa agli enti locali, rapporti con i Comuni montani, Pnrr, Cis, Politiche Comunitarie, Gestione Autoparco, Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione.

A Vincenzo Raffaele Lagani le deleghe alle pari opportunità, servizio civile e dei rapporti con i comuni. Proseguendo, a Saverio Punelli (una delle new entry nel consiglio provinciale) assegnati i settori della cooperazione internazionale, politiche giovanili e dell’impattante settore dell’impiantistica sportiva.

A chiudere la distribuzione delle deleghe, Raffaele Gareri ha avuto le deleghe alle questioni legate al turismo, alla protezione ambientale e alla valorizzazione dei borghi, nonché alla gestione dell’immigrazione e delle politiche educative e culturali.