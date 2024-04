Martino (Democraticamente Uniti): “Scarsa attenzione alla viabilità del vibonese”

Nonostante i recenti annunci da parte di qualche esponente nazionale di centro destra riguardo l'arrivo di importanti risorse da impiegare nella viabilità vibonese, al momento, la situazione resta fortemente critica". Questo è quanto afferma agli organi di stampa Ivan Martino esponente politico e coordinatore regionale di Democraticamente Uniti per la Calabria in seguito alla situazione della viabilità che interessa tutto il comprensorio vibonese.

"La situazione purtroppo non è cambiata. Vi è la presenza di numerose arterie stradali (tratto Piscopio - Soriano Calabro/ Lago Angitola - Maierato/ San Nicola da Crissa - Capistrano tanto per citarne qualcuna) che rimangono in condizioni quasi impraticabili e rappresentano un serio problema per chi, quotidianamente, le percorre per motivi di lavoro. Attendiamo, ancora, interventi concreti risolutori in grado di ristabilire una viabilità accettabile e consona al 2024.

Ultimamente qualche parlamentare di maggioranza ha pubblicizzato lo sblocco di ingenti fondi per la viabilità vibonese, ma al momento non è cambiato nulla, con una condizione della viabilità che rimane al limite del percorribile. Gli automobilisti della provincia di Vibo Valentia non possono più attendere e meritano una viabilità migliore. Il centro destra vibonese che ha esponenti nel governo nazionale e che guida la Provincia e la Regione Calabria non può essere esente da responsabilità per questa situazione.

Non basta, infatti, guardare oltre. Oltre cosa ? Oltre se stessi ? Le comunali a Vibo Valentia e le Europee possono rappresentare un'occasione di svolta per mandare un forte segnale politico ed elettorale. Bisogna lavorare per la creazione di una larga alleanza dei partiti di centro e di sinistra in grado di vincere dappertutto e rappresentare, nei fatti, una valida alternativa di governo e di cambiamento per dare slancio al nostro territorio, alla nostra provincia. Credo che su Vibo Valentia potremo assistere a grosse novità in caso di ballottaggio. Restituiamo Vibo ai Vibonesi".