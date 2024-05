Elezioni Europee, presentate le liste ufficiali: i candidati della circoscrizione Sud

I giochi sono chiusi: alle 20:00 di questa sera è scaduto il termine per presentare le liste dei candidati in corsa per un posto all'europarlamento. Dei 42 simboli depositati lo scorso 23 aprile (LEGGI) ne sono stati ammessi 33 a livello nazionale, e considerando un massimo di 18 candidati per ogni lista ciò vorrà dire che saranno 594 i possibili aspiranti eurodeputati, tra vecchie conoscenze e volti nuovi.Tuttavia, non troveremo gli stessi candidati in tutta Italia. La penisola infatti è divisa in cinque circoscrizioni (nord-est, nord-ovest, centro, sud ed isole), e la Calabria rientra ovviamente nella circoscrizione meridionale di cui fanno parte anche Basilicata, Campania, Puglia, Molise ed Abruzzo.

Al momento, secondo gli ultimi dati disponibili su Eligendo, sulla lista elettorale sono stati ammessi i seguenti contrassegni (elencati in ordine di presentazione): Libertà; Stati Uniti d'Europa; Sacro Romano Impero Cattolico; Azione - Siamo Europei; Partito Comunista Italiano; Alternativa Popolare; Referendum e Democrazia con Cappato; Pirati; Partito Cristiano Sociale; Unione di Centro (UDC); Partito Pirata Italiano; Italia Moderata; Pensioni & Lavoro - Risveglio Europeo; Democrazia Sovrana Popolare; Fratelli d'Italia; Nuova Italia; Alleanza Verdi e Sinistra; Partito Animalista - Italexit per l'Italia; Movimento 5 Stelle; Lega Salvini Premier; Esseritari; Pace Terra Dignità; Movimento Indipendenza; Forza Italia - Noi Moderati - PPE; Base Popolare; Forza Nuova; Italia Reale - AEMN; Partito Democratico; Italia dei Diritti - De Pierro. Potremmo tuttavia non trovarli tutti sulla scheda elettorale, in quanto c'è chi potrebbe rinunciare alla presentazione di una lista venendo così escluso.

Ad ogni modo, di seguito elenchiamo le liste complete già confermate dei candidati per la circoscrizione Sud, elencate in ordine alfabetico.

ALLEANZA VERDI E SINISTRA

Domenico Lucano detto Mimmo; Rosa D’Amato; Anna Frazia Maraschio; Francesco Emilio Borrelli; Souzan Fatayer detta Susan; Fabio Armano; Fedele Cannerozzi; Natale Cuccurese; Maria Pia Funaro; Giovanni Germano; Francesca Imperatori; Alessandra Mariano; Anna Orabona; Giulia Persico; Gerardo Pontecorvo; Valeria Spinelli; Rosario Ternullo; Sergio Ulgiati;

ALTERNATIVA POPOLARE

Stefano Bandecchi; Donatella Paolillo; Massimo Antonino Ripepi; Maria Antonella Carluccio; detta Carluccio Antonella; Michele Cornacchia; Laura D’Esposito; Roberto De Angelis; Sonia Citta; Antonio Cento detto Nino; Monica D’Aguì; Antonio Pica detto Tremiti; Antonella Mancino; Arnaldo Gadola; Maria Petrecca; Antonio De Santis; Raffaella Severino;

AZIONE - SIAMO EUROPEI

Carlo Calenda; Elena Bonetti; Marcello Pittella; Ramona Calafiore; Luigi Casciello; Carmela Craca; Francesco De Nisi; Libera D'Amelio; Giuseppe Ferrandino; Paola Fanfarillo Manganiello; Dario Galantino; Danila lacovelli; Valerio Poti; Lucia lodice; Giuseppe Rossodivita; Stefania Postorivo; Giuseppe Sommese; Barbara Preziosi;

FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE



Antonio Tajani; Isabella Adinolfi; Fulvio Martusciello detto Fulvio; Alessandra Mussolini; Lucia Vuolo detta volo detta Vulo; Giuseppina Princi detta Giusi; Paolo Soccorso Dell’Erba; Antonella Ballone; Angelo Antonio D’Agostino; Laura De Mola; Raffaele De Rosa; Eliseo Iannini; Sonia Palmieri detta Sonia detta Palmieri; Barbara Ricci; Riccardo Rosa; Alessandro Sacchi; Francesco Salatiello detto Fra; Marcello Vernola;

FRATELLI D'ITALIA

Giorgia Meloni detta Giorgia; Nicola Benedetto; Ersilia Amatruda; Antonio Ambrosio; Marco Cerreto; Nicola D'Ambrosio; Luciana De Francesco; Mariangela Di Biase; Raffaella Docimo; Ines Fruncillo; Alberico Gambino; Chiara Maria Gemma; Giovanna Greco; Elena Marrazzi; Denis Domenico Nesci; Michele Picaro; Vittorio Sgarbi; Francesco Ventola;

LEGA SALVINI PREMIER

Roberto Vannacci; Simona Loizzo; Valentino Grant; Roberto Marti; Aldo Patriciello; Luigi Barone; Laura Cucchiarella; Mariagiovanna Fiume; Santo Gagliardi; Marica Grande; Francesco Magliano; Filippo Mancuso; Anna Carmela Minuto; Carmela Rescigno; Angela Russo; Dante Santoro; Jossef Splendido; Matilde Tasselli Intramagli;

LIBERTA'

Cateno De Luca; Laura Castelli; Francesco Amodeo; Piera Aiello; Donato Amoruso; Sergio De Caprio detto Capitano Ultimo; Maria Giuseppa De Donato detta Pina; Katia Di Lella; Nicola Di Matteo; Annarita Foresta; Nicola Giampaolo; Veronica Giannone; Teofilo Migliaccio detto Teo; Paola Piccone; Enrico Rizzi; Dino Rossi; Maria Sbano; Severina Sena;

MOVIMENTO 5 STELLE

Pasquale Tridico; Valentina Palmisano; Mario Furore; Maurizio Sibilio; Maura Sarno; Danilo Della Valle; Laura De Vita; Valentina Corneli; Gaia Silvestri; Fabio Stella; Lelio Mancino; Giuseppe Nunziato Belcastro; Francesca Anna Ruggiero; Felicia Gaudiano; Annunziata Coppola; Maria Anna Labarile; Riccardo Di Palma; Vincenzo Incampo;

PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA



Cristiano Ceriello; Anna Casaburi; Marilene Bonavita; Michele Buttiglione; Andrea Perillo; Daniela Martani; Pietro L’Erario; Lucio Janniello; Giovanna Mulas; Ilaria Paolillo; Giuseppe Gscheider; Simona Casadei; Sabrina Palumbo; Carlo Petrelli; Damiano Cristofaro; Costanza Sozzi; Francesco Pio Pepiciello; Margherita Sammarco;

PARTITO DEMOCRATICO

Lucia Annunziata; Antonio Decaro; Pina Picierno; Sandro Ruotolo; Jasmine Cristallo; Francesco Forte; Manola Di Pasquale; Luigi Tassone; Shady Alizadeh; Francesco Todisco; Giuseppina Paterna; Nicola Campanile; Annamaria Becci; Massimo Schiavone; Georgia Tramacere; Raffaele Topo detto Lello; Carmela Baulino; Gianmario Spada;

STATI UNITI D'EUROPA

Vincenzo Maraio detto Enzo; Manuela Zambrano; Nicola Caputo; Alessandrina Lonardo Mastella detta Sandra Mastella; Teresa Bellanova; Caterina Miraglia; Alfonso Maria Gallo; Emanuela Pistoia; Massimiliano Stellato; Stefano Mascaro; Adriano Pasculli De Angelis detto Pasculli; Giovanna Catacchio; Giuseppe Varacalli detto Pino; Filomena Greco; Antonio Rubino; Eleonora Stomeo detta Claudia; Annunziata Paese detta Nunzia; Matteo Renzi;

Notizia in aggiornamento