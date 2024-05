Crotone, Comitato fuori i veleni: raccolta firme per chiedere di portare i rifiuti altrove

"Prosegue l'iniziativa di raccolta firme per chiedere che i veleni siano portati fuori dalla nostra città. Un problema che riguarda la salute di tutti noi e che non possiamo più ignorare". E' quanto comunica il Comitato “Fuori i veleni. Crotone vuole vivere”



"Vi aspettiamo stasera, sabato 4 Maggio, alle ore 18.00 in piazza della Resistenza e domani mattina, domenica 5 maggio, alle ore 10.00 sul lungomare Cristoforo Colombo per firmare e dare il nostro contributo a questa importante causa. Ogni firma conta, ogni voce è importante. Uniamoci per difendere la salute e la bellezza della nostra terra", sottolinea.