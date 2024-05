In bici sui sentieri del Parco d’Aspromonte perde l’orientamento: salvato dai carabinieri

Qualche ora di spavento ma fortunatamente una disavventura a lieto fine per un 28enne che ieri, in sella alla sua bici, si era addentrato sulle strade sterrate aspromontane perdendo il senso dell’orientamento non riuscendo più a trovare la via del ritorno.

Il giovane ha potuto però contattare il 112 fornendo le coordinate della sua posizione grazie alle quali i carabinieri hanno indirizzato le ricerche nei pressi di località Nino Martino, agro del comune di Scilla, a circa 1800 metri sul livello del mare.

Giunti sul posto, intensificando gli sforzi con l’intento di scongiurare le difficoltà conseguenti all’imminente imbrunire, i militari forestali sono riusciti ad instaurare un principio di contatto con il ciclista disperso, identificando l’origine delle urla provenienti da quest’ultimo e raggiungendolo così in modo veloce. Dopo tutti i necessari controlli medici e le cure del caso, il 28enne è apparso comunque in buono stato di salute.

L’attività - coordinata dal Comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale d’Aspromonte di Reggio Calabria – è stata effettuata dai militari del Nucleo Parco di Gambarie d’Aspromonte, con la collaborazione dei colleghi dell’Arma di Sinopoli, dei Vigili del Fuoco del capoluogo e del Distaccamento Volontari di Gambarie.