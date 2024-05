Ferisce violentemente con un mazzo di chiavi la moglie: 34enne finisce in manette

Anni di liti, insulti e minacce: qualche sera fa, poi, il punto di non ritorno dopo essere stata colpita violentemente in testa con un mazzo di chiavi.

I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, che sono stati allertati, sono intervenuti immediatamente, trovando la donna ancora sanguinante al capo e al volto dopo l’aggressione che sarebbe stata subita dal marito.

Ciò che è emerso, a seguito degli accertamenti, è stato quello che gli investigatori hanno definito come un inquietante quadro di sopraffazioni e maltrattamenti che sarebbe andato avanti da molto tempo.

Per il trentaquattrenne sono quindi scattate le manette e l’arresto per maltrattamenti in famiglia. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato accompagnato in un’altra abitazione e sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.