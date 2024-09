Cirò, chiede una nuova possibilità alla moglie ma continua a maltrattarla: arrestato

Una storia alla quale, purtroppo, non c'è lieto fine quella raccontata da una donna di Cirò Marina ai Carabinieri della compagnia locale, dove si è recata, nei giorni scorsi, per denunciare maltrattamenti e violenze da parte del marito. Si tratta di un uomo già interessato, in passato, da una denuncia da parte della donna, che nel febbraio del 2023 aveva già raccontato delle violenze da subìte.

Tuttavia, la stessa vittima aveva deciso di concedere una nuova possibilità al marito, tentando un progressivo riavvicinamento per poi tornare a vivere insieme. Purtroppo però, nel corso dell'estate appena trascorsa sarebbero riemersi i comportamenti violenti dell'uomo, tra insulti quotidiani ed il vivo timore di essere aggredita, al punto da doversi rifugiare in camera da letto.

In almeno due occasioni l'uomo - quarantottenne del posto - avrebbe persino sfondato la porta, spingendo così la donna a recarsi nuovamente dai militari per raccontare tutto. Proprio mentre era in caserma, il marito le ha inviato un messaggio intimidatorio, subito acquisito nella denuncia.

Tale circostanza, sommata alla precedente denuncia alle forze dell'ordine, ha fatto scattare le manette nei confronti dell'uomo, ora detenuto nel carcere di Crotone.