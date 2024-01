Indagato per omicidio scappa da Cirò Marina e si rifugia in Lettonia: individuato ed arrestato

Era riuscito a scappare fino in Lettonia per evitare l'arresto riuscendo a far perdere le proprie tracce, finché, pochi giorni fa, è stato fermato casualmente durante un controllo stradale, risultando ubriaco alla guida.

Così è stato identificato ed arrestato l'uomo accusato di un omicidio avvenuto nel settembre del 2017, ed attualmente sotto processo in Italia.

Per quanto ricostruito, l'indagato - originario proprio della Lettonia ma residente da tempo in Calabria - sarebbe l'esecutore materiale dell'omicidio di un ucraino.

A suo carico pendono le accuse di omicidio aggravato ed occultamento di cadavere, ed in attesa della fine del processo era stato sottoposto all'obbligo di firma da parte dei Carabinieri di Cirò Marina.

Tuttavia, a partire dallo scorso maggio era risultato irreperibile, motivo per il quale i militari avevano chiesto ed ottenuto l'emissione di un mandato di arresto europeo.

Proprio questa condivisione di informazioni ha permesso alla polizia lettone di fermare il soggetto che è stato dunque trasferito per in un carcere locale, dove dovrà attendere la fine del processo.