Esplosione a Sbarre causata da una fuga di gas: un ferito, palazzina evacuata

È stata una fuga di gas fuoriuscita da una bombola di Gpl a causare l’esplosione che ieri sera, intorno alle 9, ha scosso la calma di via Verdirame, nel quartiere Sbarre di Reggio Calabria (QUI).

È quanto hanno appurato i Vigili del Fuoco del comando provinciale che sono intervenuti sul posto, dopo la deflagrazione registratasi in una abitazione posta al piano terra di uno stabile di quattro piani.

Nella stessa viveva un extracomunitario che fortunatamente è riuscito ad uscire da solo dall’appartamento: ferito in modo lieve è stato affidato ai sanitari del 118 e poi accompagnato nel Gom per i dovuti accertamenti.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dei focolai creatisi all’interno dell’abitazione e alla messa in sicurezza del sito. A seguito dell’esplosione porte e finestre sono state divelte mentre alcuni oggetti interni sono stati proiettati all’esterno della casa.

In via precauzionale si è dovuto evacuare l'intero stabile in attesa di altre verifiche tecnico strumentali. Le famiglie che vi vivoino hanno dovuto trovare ospitalità da parenti.