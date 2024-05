Reggio. Esplosione in un locale a Sbarre, da accertare se abitato

Un’improvvisa esplosione si è verificata questa sera in una abitazione al piano terra nel quartiere Sbarre di Reggio Calabria. Sul posto, in via Verdirame, si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale che stanno verificando se all’interno dell’immobile vi fossero persone o meno.

Quanto alle cause della deflagrazione, al momento una delle ipotesi è che possa esser stata causata da una sacca di gas formatasi all’interno del locale.