Nel sottotetto fucile senza matricola, cartucce e marijuana: finisce in carcere

Il sospetto che potesse conservare delle armi clandestine e della droga ha portato gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia ad eseguire un’accurata perquisizione in un casolare di Stefanaconi, in uso ad un soggetto del posto e da questi utilizzato come ricovero di attrezzi agricoli.

Gli investigatori, con l’aiuto dell’Unità Cinofila, di prima mattina hanno così setacciato il locale, attività che ha confermato poi i loro indizi: dentro una cassapanca che è era nel sottotetto, è stato infatti ritrovato un fucile calibro 12 con la matricola abrasa e provvisto di due cartucce camerate e cane già armato.

Ma non solo, perché ci erano anche 13 cartucce calibro 9x 1 e dello stupefacente, in particolare poco più di 100 grammi di marijuana, parte dei quali già confezionati in dosi e pronti per lo smercio, oltre ad un bilancino di precisione funzionante. Rinvenute inoltre due pistole scacciacani senza il tappo rosso previsto per legge.

Sulla base di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e per lui si sono subito spalancate le porte della Casa Circondariale locale: dopo la convalida, invece, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.